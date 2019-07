'Minder geld naar start-ups door handelsvete'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - Beginnende bedrijven hebben het eerste halfjaar wereldwijd minder durfkapitaal opgehaald dan een jaar eerder. Vooral in China zijn investeerders minder snel bereid geld in start-ups te steken dan voorheen, becijferde accountants- en adviesbureau KPMG. Daarbij speelt onzekerheid door de handelsoorlog met de Verenigde Staten de bedrijven een grote rol.

In de eerste zes maanden werd in totaal 109 miljard dollar geïnvesteerd in startende ondernemingen. Dat is 16 procent minder dan in het tweede halfjaar van 2018. Dat de onzekerheid onder investeerders toeneemt, blijkt volgens KPMG ook uit het soort investeringen. Het durfkapitaal ging het voorbije halfjaar vooral naar bedrijven die al enige tijd actief zijn, in plaats pas opgerichte ondernemingen.

In Europa nam de waarde van durfinvesteringen juist met 30 procent toe ten opzichte van laatste zes maanden van 2018. Dat komt vooral door de hoogte van de investeringen. Het aantal deals op het continent nam af. Daarbij valt op dat jonge bedrijven in het Verenigd Koninkrijk, zoals fintechbedrijven Checkout.com en World Remit, zich ondanks brexitperikelen nog van aanzienlijke investeringen verzekerden.