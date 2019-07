KPN investeert in jonge Britse techbedrijven

Gepubliceerd op | Views: 176 | Onderwerpen: Groot-Britannië

ROTTERDAM (AFN) - KPN steekt via zijn tak voor durfinvesteringen geld in een fonds van IQ Capital. Die Britse fondsenmanager investeert vooral in technologiebedrijven die voortkomen uit onderzoek aan de universiteit van Cambridge.

KPN Ventures deed mee aan een investeringsronde van het derde fonds van IQ Capital, dat een totale omvang 175 miljoen dollar heeft. Dat geld gaat naar beginnende ondernemingen in onder andere data-analyse, fintech, cyberveiligheid en het internet of things.