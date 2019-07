Tele2 voert omzet op door fusie

Gepubliceerd op | Views: 175

STOCKHOLM (AFN) - Telecomconcern Tele2 heeft in het tweede kwartaal een hogere omzet in de boeken gezet. Die groei komt volledig op het conto van een fusie met branchegenoot Com Hem op de Zweedse thuismarkt. Zonder die samenvoeging was er juist sprake van krimp.

De omzet dikte het voorbije kwartaal met 33 procent aan tot bijna 6,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend zo'n 656 miljoen euro. Als fusies en overnames niet worden meegerekend, daalde de omzet juist 2 procent.

Door de afstoting van activiteiten in Kazachstan steeg de nettowinst tot 2,1 miljard kroon, tegenover 443 miljoen kroon een jaar eerder. Tele2 verkoopt ook onderdelen in Kroatië, om zijn activiteiten meer te focussen op Zweden en de Baltische staten.

De activiteiten in Nederland zijn niet meegerekend in de kwartaalcijfers. Dit onderdeel werd dit jaar ondergebracht in een samenwerkingsverband met T-Mobile waarvan Tele2 voor 25 procent eigenaar is. Dat belang drukte op de winst van Tele2 na een afschrijving op de waarde daarvan.