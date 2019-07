'ASML en TomTom in focus op beurs'

Gepubliceerd op | Views: 3.085

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs lijkt woensdag iets lager te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen beginnen. De beurshandel staat vooral in het teken van bedrijfsresultaten. Op het Damrak openden chipmachinefabrikant ASML en navigatiebedrijf TomTom de boeken.

Aan het handelsfront liet de Amerikaanse president Donald Trump weten dat er nog een lange weg is te gaan tot een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. Daarnaast dreigde hij met importtarieven op 325 miljard dollar aan Chinese goederen.

ASML boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst, waarbij een zwakkere prestatie bij geheugenchips werd gecompenseerd door sterkere resultaten op het vlak van Logic-chips. Volgens topman Peter Wennink waren de opbrengsten in lijn met de verwachting, terwijl de brutomarge van 43 procent iets beter was dan eerder voorzien. Het bedrijf hield zijn verkoopprognose voor het hele jaar ongewijzigd.

Arcadis

TomTom voerde in het tweede kwartaal zijn omzet op. De navigatiedienstverlener deed wederom goede zaken met zijn autotak die zich bezighoudt met het ontwikkelen van navigatieproducten voor de auto-industrie. De consumententak, die jarenlang kromp, bleef het afgelopen kwartaal stabiel. TomTom schroefde zijn omzetprognose voor het lopende jaar op tot 700 miljoen euro, waar eerder nog werd gerekend op 675 miljoen euro.

Arcadis gaat de Environment Agency in het Verenigd Koninkrijk bijstaan in het voorkomen van overstromingen. Het ingenieurs- en adviesbureau heeft daarvoor zijn vijfde zogeheten raamwerkovereenkomst met het agentschap getekend. Hoeveel geld met het nieuwe contract is gemoeid, werd niet bekendgemaakt.

Swedbank

In Stockholm gaat de aandacht onder meer uit naar Swedbank. De Zweedse bank gaat fors minder dividend uitkeren. Swedbank betaalde tot nu toe driekwart van de jaarlijkse winst uit aan aandeelhouders, maar verlaagt dat tot de helft van de winst. De bank wil daarmee de kapitaalpositie versterken. Swedbank kwam eerder dit jaar in opspraak toen bleek dat de Zweden mogelijk betrokken waren bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank. Ook branchegenoot Handelsbanken kwam met cijfers.

De Europese beurzen gingen dinsdag met winsten de dag uit. De AEX-index sloot 0,3 procent hoger op 571,21 punten en de MidKap steeg 0,7 procent tot 811,19 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 0,7 procent bij. Wall Street deed een stapje terug. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent lager op 27.335,63 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,4 procent.

De euro noteerde ongewijzigd 1,1215 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,1 procent tot 57,68 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent meer op 64,60 dollar per vat.