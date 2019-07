TomTom verhoogt zijn omzetprognose

Gepubliceerd op | Views: 2.823

AMSTERDAM (AFN) - Navigatiedienstverlener TomTom heeft zijn omzetprognose voor het lopende jaar opgevoerd. Het Nederlandse bedrijf verwacht dit jaar 700 miljoen euro aan opbrengsten binnen te halen, vergeleken met de eerdere ambitie van 675 miljoen euro. Topman Harold Goddijn spreekt van een sterke omzetontwikkeling die zijn bedrijf al begin dit jaar inzette.

TomTom voerde zijn omzet op twee kwartalen op rij dankzij de flinke prestatie van de autotak, die zich bezighoudt met het ontwikkelen van navigatieproducten voor de auto-industrie. De divisie Location Technology, waar de autotak onder valt, groeide op jaarbasis 29 procent in het eerste kwartaal en een kwart in het tweede. Location Technology moet dit jaar volgens de prognose van TomTom voor het merendeel van de omzet zorgen.

Daarnaast verraste de navigatiedienstverlener met de prestatie in zijn consumententak in het tweede kwartaal. De omzet bij deze divisie verkeerde een tijdje in een neerwaartse spiraal maar was in de laatste meetperiode nagenoeg stabiel. De analisten gingen gemiddeld uit van een krimp van 25 procent.

Toekomst

De totale omzet van TomTom uit voortgezette activiteiten, dus zonder de resultaten van de recent verkochte divisie Telematics, steeg het afgelopen kwartaal met 12 procent tot 211 miljoen euro. Onder de streep resteerde 742 miljoen euro, waarvan het merendeel de eenmalige winst is voor de verkoop van de Telematics-tak.

Goddijn richt zijn blik ondertussen op de toekomst van TomTom, die zoals hij begin dit jaar zei onder meer in de ontwikkeling van autonoom rijden ligt. Hiervoor maakt de navigatiedienstverlener investeringen in kaarten en navigatietechnologie. Het afgelopen kwartaal voerde het bedrijf een record aantal updates uit aan zijn bestaande kaarten: 1,9 miljard aanpassingen per maand. De kaarten van TomTom beslaan miljoenen kilometers in 194 landen en gebieden.