Swedbank verlaagt dividend na schandaal

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG) - Swedbank gaat fors minder dividend uitkeren. De Zweedse bank betaalde tot nu toe driekwart van de jaarlijkse winst uit aan aandeelhouders, maar verlaagt dat tot de helft van de winst. De bank wil daarmee de kapitaalpositie versterken.

Swedbank kwam eerder dit jaar in opspraak toen bleek dat de Zweden mogelijk betrokken waren bij het grote witwasschandaal bij Danske Bank. Swedbank noemt de onzekerheid rond het antiwitwasbeleid als een van de redenen om de kapitaalbuffers te willen verhogen en stelt dat bij het nog lopende onderzoek tekortkomingen zijn gevonden.

De bank behaalde in de eerste zes maanden van het jaar baten van 22,8 miljard Zweedse kroon, omgerekend ongeveer 2,2 miljard euro. Dat was 2 procent hoger dan in het eerste halfjaar van 2018. De winst daalde naar 10,6 miljard kroon van 11 miljard kroon in de eerste helft van vorig jaar.

Handelsbanken

Branchegenoot Handelsbanken is begonnen met al zijn activiteiten tegen het licht te houden. De Zweedse bank wil zich toeleggen op gebieden waar de onderneming winstgevend is gebleven. Ook bekijkt Handelsbanken in welke landen de bank actief wil blijven. Zo vertrok Handelsbanken al uit de Baltische staten waar onder meer Danske Bank in de problemen is gekomen door een witwasschandaal. Nu gaan ook kantoren in Polen, Jakarta en Sydney dicht.

De bank houdt verder de brexit scherp in de gaten. De bank is actief in het Verenigd Koninkrijk en zegt met de autoriteiten daar en in Zweden samen te werken om de gevolgen van het Britse vertrek uit de Europese Unie het hoofd te kunnen bieden. Investeren wil Handelsbanken juist in digitalisering om "volledig digitale relaties" met klanten op te kunnen bouwen.

De operationele winst van Handelsbanken daalde met 3 procent tot 9 miljard kroon. De baten waren juist met 1 procent gestegen tot 22,1 miljard kroon.