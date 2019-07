Arcadis aan de slag voor Brits agentschap

Gepubliceerd op | Views: 26

AMSTERDAM (AFN) - Arcadis gaat de Environment Agency in het Verenigd Koninkrijk bijstaan in het voorkomen van overstromingen. Het ingenieurs- en adviesbureau heeft daarvoor zijn vijfde zogeheten raamwerkovereenkomst met het agentschap getekend.

Gedurende de vierjarige samenwerking helpt Arcadis de Britten onder andere bij de modernisering van hun planning en risicobeheer. Dat moet ertoe leiden dat de Environment Agency in staat is in 2021 circa 300.000 huizen te beschermen tegen overstromingsgevaar.

Hoeveel geld met het nieuwe contract is gemoeid, wordt niet bekendgemaakt. Wel meldt Arcadis dat de overeenkomst deel uitmaakt van het Client Support Framework ter waarde van 2,6 miljard pond.