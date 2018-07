Altice sluit herfinancieringsronde af

Gepubliceerd op | Views: 624

AMSTERDAM (AFN) - Kabel- en telecombedrijf Altice Europe heeft twee nieuwe leningen afgesloten voor zijn Franse dochter. Het gaat om achtjarige leningen van respectievelijk 1,75 miljard dollar en 1 miljard euro.

Altice wil daarmee een deel van een eerdere lening van 4 miljard dollar aflossen. Door de herfinanciering is de liquiditeitspositie van het bedrijf verbeterd. De gemiddelde looptijd van alle uitstaande leningen is nu opgeschoven naar 6,8 jaar.

Het in Amsterdam genoteerde Altice kwam vorig jaar in de problemen door de hoge schuldenlast. Sindsdien is het bedrijf bezig bezittingen te verkopen om de schuld te verlagen.