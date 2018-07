Wall Street omhoog na verklaring Powell

Gepubliceerd op | Views: 1.033

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York stonden dinsdag op winst, na een verklaring van centralebankpresident Jerome Powell over het monetair beleid van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres. Verder verwerkten beleggers cijfers van onder meer Netflix, UnitedHealth, Johnson & Johnson en Goldman Sachs.

De Dow-Jonesindex noteerde in de tussentijdse handel 0,2 procent hoger op 25.111 punten. De brede S&P 500 klom 0,4 procent tot 2809 punten en de technologiebeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 7853 punten.

Volgens Powell is een geleidelijke verhoging van de rente op dit moment de beste aanpak voor de centrale bank. Hij stelde dat de Amerikaanse economie het de komende jaren nog goed zal blijven doen, met een sterke arbeidsmarkt en een inflatie die beweegt rond de doelstelling van circa 2 procent die de Fed hanteert. Het is volgens Powell moeilijk om in te schatten wat het effect van het handelsbeleid van president Donald Trump op de economie zal zijn.

Goldman Sachs

Netflix ging 5 procent onderuit. De videostreamingdienst kreeg er minder nieuwe abonnees bij dan verwacht. De omzet en winst pakten wel fors hoger uit.

Goldman Sachs (min 1,2 procent) stond ook in de schijnwerpers nadat topman Lloyd Blankfein zijn langverwachte vertrek had aangekondigd. Op 1 oktober wordt hij opgevolgd door operationeel directeur en voorzitter David Solomon. De zakenbank kwam ook met hogere winstcijfers over het kwartaal.

Alphabet

Zorgverzekeraar UnitedHealth voerde de winstverwachtingen voor het hele jaar op, maar werd toch 2,5 procent lager gezet. De resultaten van medisch bedrijf Johnson & Johnson vielen wel goed met een plus van 3,4 procent.

Google-moederconcern Alphabet ging 1,6 procent omhoog. Naar verwachting maakt de Europese Commissie woensdag een miljardenboete voor Google bekend. Het bedrijf zou zijn dominante marktpositie met het mobiele besturingssysteem Android misbruiken. Google-topman Sundar Pichai gaat volgens ingewijden vooraf nog telefonisch overleg hebben met eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging) over de boete.

Euro

Verder werd op macro-economisch gebied gemeld dat de productie in de Amerikaanse industrie in juni herstel liet zien van de dip een maand eerder.

De euro was 1,1656 dollar waard, tegen 1,1675 dollar bij het slot in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,5 procent tot 68,41 dollar. Brent won 0,8 procent op 72,40 dollar per vat.