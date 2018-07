Amerikaanse productie herstelt van dip

Gepubliceerd op | Views: 273

WASHINGTON (AFN) - De productie in de industrie in de Verenigde Staten is in juni met 0,6 procent gestegen in vergelijking met een maand eerder. Dat maakte de Federal Reserve bekend.

Economen hadden in doorsnee op een productiegroei met 0,5 procent gerekend. In mei daalde de industriële productie nog met een bijgestelde 0,5 procent. De bezettingsgraad in de Amerikaanse industrie lag in juni op 78 procent, tegen een herziene 77,7 procent in mei.