'Wall Street levert iets in'

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse effectenbeurzen staan dinsdag voor een licht lagere opening. Beleggers verwerken cijfers van onder meer Netflix, UnitedHealth, Johnson & Johnson en Goldman Sachs. Ook wordt uitgekeken naar een verklaring van centralebankhoofd Jerome Powell over het economisch en monetair beleid van de Federal Reserve. Woensdag beantwoordt hij vragen van het Huis van Afgevaardigden.

Netflix staat voor een koersval. De videostreamingdienst kreeg er minder nieuwe abonnees bij dan verwacht. De omzet en winst pakten wel fors hoger uit. Andere streamingdiensten als Spotify werden daardoor ook in de min gedrukt. Ook Amazon, dat tijdens een eigen koopjesdag last had van een storing, lijkt in de min te gaan openen.

Goldman Sachs weet de schijnwerpers op zich gericht omdat topman Lloyd Blankfein zijn langverwachte vertrek heeft aangekondigd. Op 1 oktober wordt hij opgevolgd door David Solomon. Aan het einde van het jaar treedt Blankfein helemaal terug uit het bestuur van de bank. De zakenbank kwam ook met hogere winstcijfers over het kwartaal.

UnitedHealth Group

UnitedHealth Group voerde de winst en omzet op. De zorgverzekeraar verhoogde ook de winstverwachtingen voor het hele jaar.

Johnson & Johnson staat weer in de belangstelling na de recente ophef over een schadevergoeding die het medische bedrijf moest betalen aan vier vrouwen die door talkpoeder eierstokkanker zouden hebben gekregen. Het bedrijf haalde een hogere omzet en winst, maar scherpte de verwachtingen voor het jaar wel iets aan.

Boeing

Boeing kon weer een aantal nieuwe bestellingen bekendmaken. De Amerikaanse vliegtuigbouwer sleepte op de luchtvaartshow in het Engelse Farnborough onder meer orders met een waarde van 22 miljard dollar in de wacht. Ook begon het bedrijf een divisie voor futuristische vormen van transport zoals vliegende taxi's.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 0,2 procent hoger op 25.064,36 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte juist 0,1 procent tot 2798,43 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 0,3 procent omlaag tot 7805,72 punten.