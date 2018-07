Lijkt me toch ook logisch, want ondanks de veel efficiëntere apparatuur die op de markt komt, zijn de windmolens op land wel uit de tijd. Ze leveren teveel zichtvervuiling en natuurverstoring. Daarnaast is de switch van energie uit fossiele brandstoffen naar energie uit duurzame bronnen volop gaande, behalve in Amerika. Hier wordt tegen beter weten in de vernieuwing naar duurzaam behoorlijk tegengewerkt. China zit aan zijn maximum capaciteit. Dus moet de groei echt vanuit Europa komen. En hier loopt men ook nog niet al te warm, al begint het besef enigszins te komen.