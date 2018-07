IEA: investeringen in schone energie gedaald

Gepubliceerd op | Views: 399 | Onderwerpen: energie

PARIJS (AFN) - De wereldwijde investeringen in hernieuwbare energie zijn vorig jaar afgenomen. Het internationaal energieagentschap IEA maakt zich zorgen om de afname.

,,Dit kan een bedreiging zijn voor groei in schone energie'', zegt directeur Fatih Birol. ,,Die zijn juist noodzakelijk om doelstellingen voor energiezekerheid, het klimaat en schone lucht te halen.''

De organisatie berekende dat in 2017 een kleine 300 miljard dollar werd gestoken in bronnen voor hernieuwbare energie. Dat is 7 procent minder dan het voorgaande jaar. Ook de gecombineerde investeringen in schone energie en energiebesparende maatregelen namen met 3 procent af.

Het hardst liepen uitgaven aan windmolens op land terug, deels door lagere ontwikkelingskosten maar ook door minder investeringen in de Verenigde Staten, Europa, Brazilië en China. Daarnaast daalden investeringen in waterkracht. Investeringen in zonnepanelen stegen daarentegen wel.

Overigens daalden ook wereldwijde investeringen in de gehele energiesector. Die kwamen in 2017 uit op een totaal van 1,8 biljoen dollar, 2 procent minder dan het jaar daarvoor. Het is het derde jaar op rij van dalende energie-investeringen.