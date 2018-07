Gepubliceerd op | Views: 2.022

AMSTERDAM (AFN) - Een grote boete voor maritiem oliedienstverlener SBM Offshore in zijn Braziliaanse corruptiezaak is bij nader inzien toch een geloofwaardige uitkomst. Dat concluderen analisten van Bernstein na herlezing van de juridische documenten in de zaak. Eerder riepen de kenners nog op aandelen van SBM te kopen vanwege de lage prijs.

De marktvorsers van Bernstein zien een boete tot wel 1,5 miljard dollar als een mogelijke uitkomst. Bovendien zien ze ,,meerdere tegenslagen'' voordat de rechtszaak in Brazilië is afgerond. Daarna verwacht Bernstein wel weer het nodige van SBM, dat ,,buitengewone mogelijkheden'' heeft om kasstroom te genereren.

Bernstein stelde zijn advies op SBM naar beneden bij van outperform naar market perform en verlaagde het koersdoel naar 11 euro. Het aandeel SBM stond dinsdag rond 11.20 uur 7,7 procent lager op 11,85 euro.