Het reeds vastgelegde (2012-2017) orderboek van EUR1,2mrd plus komt met een vertraging van 2,5-3 jaar naar de P&L.



Dit orderboek is gebaseerd op aannames van de klant. Gemiddelde take-rate (% van autokopers dat een ingebouwde navigatie koopt) voor de berekening van 1,2mrd is 27-30%. Tegenwoordig al veel hoger. Ook worden er meer auto’s verkocht dan eerder verwacht.



Hence TomTom Automotive gaat verrassen de komende jaren. Je ziet het ook al aan de 28% stijging vd EBITDA.