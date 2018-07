'TomTom trapt cijferseizoen op Damrak af'

Gepubliceerd op | Views: 1.937

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse effectenbeurs lijkt dinsdag iets hoger te beginnen. Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters zonder grote koersuitslagen openen. Op het Damrak gaat de aandacht uit naar de resultaten van navigatiespecialist TomTom. Tevens wordt uitgekeken naar de verklaring van centralebankpresident Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres.

TomTom verhoogde zijn omzetverwachting voor het hele jaar na beter dan verwachte verkoopcijfers in het tweede kwartaal. Het bedrijf voorziet nu een jaaromzet van 825 miljoen euro. Dat is 25 miljoen euro meer dan bij een eerder raming. Vooral de diensten aan de auto-industrie brachten meer geld in het laatje. Het bedrijf liet tevens weten Derk Haank te willen benoemen als lid en voorzitter van de raad van commissarissen.

Het advies- en ingenieursbureau Arcadis gaat een water- en rioleringsplan opstellen voor de gemeenten Voerendaal, Simpelveld, Brunssum, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf. Arcadis werkt al met meerdere gemeenten in Nederland aan vergelijkbare plannen. Financiële details van de opdracht zijn niet bekendgemaakt.

Eurocommercial Properties

Investeerder Aat van Herk heeft zijn belang in Eurocommercial Properties vergroot tot 10,69 procent, zo bleek uit een melding bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat was eerder nog 5,18 procent. De investeerder zet de afgelopen tijd flink in op vastgoed. Zo heeft hij ook flinke belangen in Vastned en Wereldhave.

In Brussel blijft de aandacht gericht op Greenyard. De Belgische groenteleverancier raakte een dag eerder ruim een derde aan beurswaarde kwijt vanwege een onderzoek naar mogelijke doden door groenten die besmet zijn met de listiria-bacterie.

Verdeelde sluiting

De Europese beurzen sloten maandag verdeeld. De AEX-index zakte 0,3 procent tot 558,35 punten en de MidKap steeg juist 0,3 procent tot 777,95 punten. De beurs in Frankfurt klom 0,2 procent. Parijs en Londen verloren tot 0,8 procent. De beurzen in New York gingen overwegend licht omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 0,2 procent hoger op 25.064,36 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,3 procent.

De euro was 1,1710 dollar waard, tegen 1,1706 dollar een dag eerder. De olieprijzen lieten weinig beweging zien na de sterke daling op maandag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,3 procent tot 67,88 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 71,89 dollar per vat.