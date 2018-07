TomTom wil Haank als voorzitter commissarissen

Gepubliceerd op | Views: 1.358

AMSTERDAM (AFN) - TomTom wil Derk Haank benoemen als lid van de raad van commissarissen en voorzitter van het toezichthoudende orgaan. De navigatiedienstverlener legt de benoeming voor tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in september, zo werd dinsdag bekend. Haank volgt Peter Wakkie op als voorzitter van de commissarissen. Zijn termijn eindigt bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in 2019.

Haank heeft dertig jaar ervaring in de academische uitgeverijsector, waarvan bijna de helft bij SpringerNature tot zijn pensionering in 2017. Ook was hij topman bij Elsevier Science en bestuurder bij Reed Elsevier. Sinds 2009 is hij commissaris bij KPN en sinds 2014 is hij daar vicevoorzitter.