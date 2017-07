Vlak Wall Street wacht op kwartaalcijfers

Gepubliceerd op | Views: 182

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse aandelenmarkten zijn maandag nagenoeg vlak gesloten. Na de nieuwe recordstanden die vrijdag op de borden werden gezet, wachtten beleggers op de kwartaalcijfers van een aantal grote bedrijven die later deze week de boeken openen.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde een fractie lager op 21.629,72 punten. De bredere S&P 500 sloot nagenoeg onveranderd op 2459,14 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq ging met een miniem plusje de handel uit op 6314,43 punten.

Beleggers kregen een licht tegenvallend cijfer voorgeschoteld over de industrie in en rond New York. De bedrijvigheid in die economisch belangrijke regio bleek afgelopen maand sterker te zijn afgenomen dan economen hadden voorzien.

Microsoft

Sterkste stijger in de Dow was softwarereus Microsoft met een winst van 0,8 procent. Procter & Gamble (P&G) won 0,5 procent. Volgens The Wall Street Journal wil de activistische aandeelhouder Nelson Peltz een bestuurszetel bemachtigen bij de was- en verzorgingsmiddelenproducent. Onderaan bij de hoofdfondsen stond de bank JPMorgan Chase met een verlies van 0,9 procent.

Vermogensbeheerder BlackRock kwam met resultaten over het tweede kwartaal die niet voldeden aan de verwachtingen van analisten. Ondanks een sterker dan verwachte groei van het beheerd vermogen, vielen de omzet en winst tegen. Het aandeel daalde 3,1 procent.

Valeant Pharmaceuticals maakte bekend zijn divisie voor huidverzorging Obagi Medical Products te verkopen. Het Canadese bedrijf zou voor het onderdeel 190 miljoen dollar in contanten ontvangen. Het geld wordt onder meer gebruikt om de schuld te verlagen. Het aandeel won 0,8 procent.

FedEx

Pakketvervoerder FedEx waarschuwde dat de cyberaanval bij dochterbedrijf TNT flinke financiële gevolgen kan hebben waarvoor het bedrijf niet verzekerd is. Het is bovendien maar de vraag of alle geïnfecteerde systemen nog hersteld kunnen worden. Het aandeel leverde 1,6 procent in.

De euro was 1,1485 dollar waard, tegen 1,1470 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van Amerikaanse olie daalde 1,2 procent naar 45,99 dollar per vat. Brentolie werd 1,1 procent goedkoper en bracht per vat 48,39 dollar op.