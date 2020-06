Coronavrees drukt stemming op Wall Street

Zo geleidelijk aan komen bedrijven met voorzichtige vooruitzichten. Indekken noemt men dat, en hosanna hoor je nog geen bedrijf roepen. Integendeel. Nog een paar weken en dan horen we echt hoe de vlag op het schip staat. En welke koers men gaat varen in de 2e helft van dit jaar. Krijgen we storm of komen we in rustig vaarwater. Corona blijft voorlopig onder ons, en de angst voor nieuwe uitbraken is nog niet verdwenen, erger nog, neemt in een aantal landen weer toe. Gelukkig zijn er geen problemen voor " beleggers" , de beurzen stijgen in rap tempo richtig voormalige records. M.a.w. de problemen liggen achter ons. Niet vanwege de fantastische bedrijfscijfers, maar dankzij de geldpersen. We gaan het zien.