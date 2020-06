DSM zet obligaties in de markt voor overname Erber

Gepubliceerd op | Views: 247 | Onderwerpen: obligaties

HEERLEN (AFN) - Chemiebedrijf DSM heeft 1 miljard euro aan obligaties uitgegeven. Met de opbrengsten kan het bedrijf de overname van het Oostenrijkse Erber Group betalen.

DSM zette de leningen in twee tranches in de markt. De eerste lening van 500 miljoen euro heeft een looptijd van acht jaar en vervalt in 2028. Deze heeft een coupon van 0,25 procent. De tweede lening van 500 miljoen euro loopt af in 2032 tegen een coupon van 0,625 procent.

DSM betaalde 980 miljoen euro voor Erber, exclusief twee kleinere onderdelen van het familiebedrijf.