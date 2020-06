Bescheiden winsten op Wall Street

De FED doping van gisteren is volgens mij alweer bijna uitgewerkt, realiteit post-corona wordt weer de werkelijkeid. Meer dope injecteren dan dat er aan dopamine zou aangemaakt moeten worden beschadigd de aanmaak van serotonine.....en dat dan vervolgens weer proberen te fixen met een nieuwe shot dope....gewoon kansloos als een halfdode junkie....gewoon gezond eten doen ze niet meer. Een beetje dope op een fatsoonlijke manier gebruiken kan echt wel voordelen hebben als men gezond is, maar niet op een patient die al bijna overleden is. Success er mee. Ik denk dat ze de bubbel beter hadden kunnen laten leeg lopen naar een stabiel niveau in een zo kort mogelijke tijd, dus afschrijven en opruimen die rommel. En dan vervolgens met al die biljoenen (usa trilions), die ze nu al hebben uitgegeven, de gezonde economie weer opstarten met dope injecties.....maar goed, wie ben ik.