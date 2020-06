Bescheiden winsten op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 195

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag halverwege de sessie op winst. Beleggers zullen onder meer gespitst zijn op het vervolg van de verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres. Verder maakte de sterke toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten, maar ook in andere landen, beleggers voorzichtig.

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,2 procent hoger op 26.348 punten. De brede S&P 500 won 0,4 procent tot 3138 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,9 procent tot 9986 punten.

Softwarebedrijf Oracle verloor 3,6 procent aan beurswaarde. Het concern kampte de voorbije periode met een lagere omzet omdat aankopen van softwarelicenties door bedrijven die hard werden geraakt door de crisis werden uitgesteld. Grote techbedrijven als Apple en Microsoft stonden met winsten tot 1,4 procent bij de winnaars.

Groupon

Aanbiedingensite Groupon kwam ook met resultaten. Het aandeel verloor 17 procent ondanks opmerkingen van het bedrijf dat het herstel sneller inzet dan verwacht. Matrassenfabrikant Tempur Sealy steeg 6,5 procent dankzij betere verwachtingen. De orders veerden in mei op, aldus het bedrijf.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line stond met een verlies van 6,5 procent duidelijk bij de verliezers. Het bedrijf verwacht op z'n vroegst dat pas begin oktober weer gevaren gaat worden met cruiseschepen. Daarmee verlengt het bedrijf de periode dat zijn vloot voor anker blijft liggen. Branchegenoten Carnival en Royal Caribbean Cruises stonden ook in het rood.

Fiat Chrysler

Automaker Fiat Chrysler verloor in New York 0,4 procent. De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek begonnen naar de beoogde fusie met de Franse automaker PSA.

Verder ging de aandacht uit naar huizenbouwers als Toll Brothers, Lennar, DR Horton en KB Home, die wisselende uitslagen lieten optekenen. Dit nadat werd gemeld dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten in mei is toegenomen na de zware dalingen in de voorgaande maanden. Het herstel in de woningbouw viel wel veel zwakker uit dan economen hadden verwacht.

De euro was 1,1238 dollar waard, tegen 1,1215 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse kostte 0,7 procent minder op 38,13 dollar. Brentolie werd 0,5 procent goedkoper op 40,76 dollar per vat.