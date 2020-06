FNV onaangenaam verrast door dreigement collegabond VNC

Gepubliceerd op | Views: 1.859

AMSTERDAM (AFN) - Vakbond FNV Cabine is naar eigen zeggen onaangenaam verrast door het juridische dreigement van de andere cabinebond VNC. Die dreigt FNV voor de rechter te slepen als die niet de lezing van VNC deelt over een cao-bepaling bij luchtvaartmaatschappij KLM omtrent reorganisaties en afspiegelingsbeginselen bevestigt.

Volgens VNC, die eerder ook al KLM daagde, houdt de maatschappij zich niet aan het principe waarbij het cabinepersoneel als één groep wordt beschouwd. Daarmee zou KLM afspraken niet nakomen. Volgens de VNC moet ook een cao-ontslagcommissie in het leven worden geroepen. Naar verluidt staan bij KLM duizenden banen op de tocht als gevolg van de coronacrisis.

Volgens FNV is in de cao geen expliciete methode van ontslagen vastgesteld en staat in de cao ook niets over een ontslagcommissie. "Dat betekent concreet dat het artikel juridisch niet houdbaar is", aldus FNV.

FNV roept VNC op de juridische strijd te staken. "Wij willen als cabinebonden elkaar juist versterken. In deze ongekende crisis ligt onze prioriteit bij baanbehoud en bij het creëren van vangnetten. Een juridische procedure leidt tot ongewenste vertragingen voor alle partijen", aldus FNV.