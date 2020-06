Wall Street opent met bescheiden winsten

Gepubliceerd op | Views: 105

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met bescheiden winsten begonnen. Beleggers zullen onder meer gespitst zijn op het vervolg van de verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in het Amerikaanse Congres. Dinsdag verklaarde hij onder meer dat een volledig herstel van de economie afhankelijk is van het vertrouwen bij het publiek dat het coronavirus onder controle is.

De leidende Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel een fractie hoger op 26.294 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 3128 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 9950 punten.

Softwarebedrijf Oracle verloor in de openingsminuten 2,8 procent aan beurswaarde. Het concern kampte de voorbije periode met een lagere omzet omdat aankopen van softwarelicenties door bedrijven die hard werden geraakt door de crisis werden uitgesteld.

Groupon

Ook aanbiedingensite Groupon (min 5 procent) kwam met resultaten. Volgens Groupon herstelt het bedrijf sneller van de crisis dan gedacht. Matrassenfabrikant Tempur Sealy steeg 5,1 procent dankzij betere verwachtingen. De orders veerden in mei op, aldus het bedrijf.

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line stond met een verlies van ruim 8 procent duidelijk bij de verliezers. Het bedrijf verwacht op z'n vroegst dat pas begin oktober weer gevaren gaat worden met cruiseschepen. Daarmee verlengt het bedrijf de periode dat zijn vloot voor anker blijft liggen. Branchegenoten Carnival en Royal Caribbean Cruises stonden ook in het rood.