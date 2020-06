'Wall Street gaat verder omhoog'

Zou ik niet doen... Eerst en vooral technisch is de trend omhoog. We hebben pas een dip gehad, dus nu willen de koersen de top van vorige keer weer aantikken. Corona is oud nieuws ondertussen. Iedereen ziet in dat zelfs met enkele nieuwe opstootjes er zéker geen tweede lockdown komt, hooguit eens een school of stukje stad die men in quarantaine zal zetten. Het vele gratis geld en de nulrentes zorgen ervoor dat het geld maar één weg kent en dat is naar de beurzen (en evt vastgoed en edelmetaal). We zijn over de crisis heen, iedereen kijkt naar de toekomst en ondertussen zijn er triljoenen nieuwe dollars bijgeprint. Omhoog dus!