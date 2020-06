'Wall Street gaat verder omhoog'

Gepubliceerd op | Views: 741

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York lijken woensdag licht hoger te gaan openen, waarmee een vervolg wordt gegeven aan de winsten van een dag eerder. Beleggers op Wall Street blijven optimistisch over het economisch herstel van de coronacrisis, ondanks een sterke toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen in verschillende Amerikaanse staten. Verder gaat de aandacht opnieuw uit naar voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve die opnieuw een verklaring gaat afleggen in het Amerikaanse Congres.

In staten als Texas, Arizona, Oregon, Oklahoma en Florida liet het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus een sterke stijging zien, nu veel van de beperkende maatregelen tegen de virusuitbraak worden versoepeld. Ook in de Chinese hoofdstad Peking is een sterke opleving van nieuwe coronagevallen te zien en worden de beperkende maatregelen weer aangescherpt.

Powell gaat verder met zijn tweedaagse getuigenis in het Congres. Dinsdag verklaarde de voorzitter van de Amerikaanse koepel van centrale banken onder meer dat een volledig herstel van de economie afhankelijk is van het vertrouwen bij het publiek dat het coronavirus onder controle is en dat er nog veel onzekerheden zijn over het herstel.

Oracle

Aan het cijferfront opende softwarebedrijf Oracle de boeken. De omzet ging in de afgelopen periode omlaag omdat aankopen van softwarelicenties door bedrijven die hard werden geraakt door de crisis werden uitgesteld. Het aandeel lijkt lager te gaan openen.

Ook aanbiedingensite Groupon kwam met resultaten. Die lijken beter te vallen bij beleggers want het aandeel staat voorbeurs in de plus. Volgens Groupon herstelt het bedrijf sneller van de crisis dan gedacht. Matrassenfabrikant Tempur Sealy noteert eveneens een winst voorbeurs dankzij betere verwachtingen. De orders veerden in mei op, aldus het bedrijf.

Norwegian Cruise Line

Cruisemaatschappij Norwegian Cruise Line gaat naar verwachting duidelijk lager openen, na bekendmaking dat er op z'n vroegst pas begin oktober weer gevaren gaat worden met cruiseschepen. Daarmee verlengt het bedrijf de periode dat zijn vloot voor anker blijft liggen. Branchegenoten Carnival en Royal Caribbean Cruises staan ook in het rood voor opening.

Op macro-economisch gebied werd gemeld dat het aantal in aanbouw genomen woningen in de Verenigde Staten in mei is toegenomen na de zware dalingen in de voorgaande maanden. Het herstel in de woningbouw viel wel veel zwakker uit dan economen hadden verwacht. Mogelijk kunnen huizenbouwers als Lennar en DR Horton in beweging komen door het nieuws.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 2 procent hoger op 26.289,98 punten. De brede S&P 500 klom 1,9 procent tot 3124,74 punten en technologiebeurs Nasdaq won 1,8 procent tot 9895,87 punten.