Air France wil 8300 werknemers vrijwillig laten vertrekken

Hoe kun je 22.000 voltijd banen teveel hebben.

3 maanden lock down en je hebt 22.000 mensen te veel ??



Betekent gewoon dat de business model van vliegtuig maatschappijen niet werken.

Vliegtuigen kopen/leasen is te duur. Afschrijving is zo hoog dat ze dat niet eens meer terugverdienen met verkoop van zitplaatsen.

Bedrijven hebben geen cash flow als het even tegenzit, maken verlies (AF/KLM) en moeten mensen ontslaan. Wat een sector.



Vliegtuig kost in de range van 100-400 miljoen dollars (zonder motor wel te verstaan) en alleen om 400 passagiers per keer te kunnen rondvliegen.

Deze passagiers moeten 1 miljoen keer rondvliegen wil je de kosten uit kunnen halen.

Wat een ellende.



Vliegtuig industrie (Airbus & Boeing) moeten op de schop en alle bedrijven in de assamblage lijn moeten zich schamen.



Boeing had een omzet van 23 miljard met een winst van 2 miljard....



En vliegtuig maatschappijen gaan over de kop. Wat doen AirFrance, Lufthansa verkeerd ?