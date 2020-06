Britse beurswaakhond beboet Commerzbank om witwassen

Gepubliceerd op | Views: 342 | Onderwerpen: Groot-Britannië

LONDEN (AFN) - De Britse toezichthouder voor financiële markten Financial Conduct Authority (FCA) legt het Duitse Commerzbank een boete op van 37,8 miljoen pond, omgerekend ruim 42 miljoen euro, vanwege jarenlang gebrekkig toezicht op witwaspraktijken.

Volgens de FCA was Commerzbank in Londen op de hoogte van de gebreken bij het toezicht op witwastransacties in de periode tussen 2012 en 2017 en werd onvoldoende actie ondernomen, ondanks de zorgen en waarschuwingen die de toezichthouder had uitgesproken tegen de bank. Inmiddels heeft de bank stappen genomen om het toezicht op verdachte transacties te verbeteren, aldus de FCA.

Overigens valt de boete wel lager uit dan had gekund. Omdat Commerzbank in een vroeg stadium van het onderzoek goed meewerkte en de zaak vervolgens snel aanpakte werd een korting van 30 procent gegeven, aldus de FCA. Anders was de boete 54 miljoen pond geweest.