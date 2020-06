Inflatie eurozone bevestigd op 0,1 procent

Gepubliceerd op | Views: 234

LUXEMBURG (AFN) - De inflatie in de eurozone is in mei gedaald naar 0,1 procent op jaarbasis, van 0,3 procent in april. Dat komt vooral vanwege de flink lagere energieprijzen, aldus het Europese statistiekbureau Eurostat in een definitief cijfer.

Het inflatiecijfer komt overeen met de gemiddelde verwachting van economen en een voorlopige raming. Ook de coronacrisis had effect omdat daardoor de prijzen van bepaalde producten onder druk kwamen te staan.

De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was stabiel op 0,9 procent in vergelijking met een maand eerder.

In de gehele Europese Unie kwam de inflatie uit op 0,6 procent, tegen 0,7 procent in april.