Bouwproductie eurozone weer flink gedaald in april

LUXEMBURG (AFN) - De bouwproductie in de eurozone is in april opnieuw flink gedaald vanwege de coronacrisis en de maatregelen om de virusuitbraak tegen te gaan. Dat meldde het Europese statistiekbureau Eurostat.

De productie zakte met 14,6 procent vergeleken met maart toen die al met een herziene 15,7 procent kromp. Door de crisis werden werkzaamheden stilgelegd of liepen vertraging op. Voor de gehele Europese Unie werd in april een daling van de bouwproductie met 11,7 procent gemeten, na een min van 13,6 procent een maand eerder. Volgens Eurostat is de productie gedaald naar het laagste niveau sinds het begin van de metingen.