Hydratec via aandelenruil volledig eigenaar Rollepaal

AMERSFOORT (AFN) - Hydratec Industries wordt door een aandelenruil de volledige eigenaar van Rollepaal. Het beursgenoteerde Hydratec had al 75 procent van de aandelen in de producent van systemen voor de fabricage van kunststof buizen. Het bedrijf verkreeg het andere kwart van Participatiemaatschappij Wadinko in ruil voor een belang van 75 procent in Stork Plastic Machinery en een bedrag waarvan de hoogte niet wordt bekendgemaakt.

De ondernemingsraden van Rollepaal en Stork Plastic Machinery moeten nog advies over de plannen uitbrengen.