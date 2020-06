PostNL in trek op licht hoger Damrak

Gepubliceerd op | Views: 884

AMSTERDAM (AFN) - Het aandeel PostNL was woensdag in trek op het Damrak na een positieve handelsupdate van het postbedrijf. De Europese aandelenbeurzen begonnen met kleine winsten. Beleggers deden het rustig aan na de sterke opmars een dag eerder. De aandacht ging verder uit naar de geopolitieke spanningen tussen Noord-Korea en Zuid-Korea en het grensconflict tussen India en China. Ook de vrees voor een nieuwe golf van coronabesmettingen in China hield de markten in de greep.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent in de plus op 561,67 punten. De MidKap won 0,8 procent tot 762,11 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs klommen tot 0,4 procent.

PostNL steeg 12,5 procent in de MidKap. Het postbedrijf is veel positiever geworden over het lopende financiële jaar. Door de coronamaatregelen zitten veel mensen thuis en bestellen ze ook meer online, wat de pakketbezorging goed deed. Tegelijkertijd viel veel brievenbuspost weg en moest PostNL extra maatregelen nemen om aan de corona-eisen te voldoen. Desondanks denkt het bedrijf nu dat het bedrijfsresultaat (ebit) "sterk hoger" uitvalt dan de eerdere verwachting.