Duurzaam cadeaumerk WAAR krijgt NPEX-notering

AMSTERDAM (AFN) - Het duurzame cadeaumerk WAAR krijgt een notering op handelsplatform NPEX. Het bedrijf geeft een zevenjarige obligatielening uit met een rente van 8,5 procent.

WAAR, opgericht in 2012, heeft 4500 duurzame cadeauartikelen in het assortiment en verkoopt die via 1200 verkooppunten. De onderneming wil de komende jaren fors groeien. De opbrengst van de obligatielening is maximaal 2,5 miljoen euro.