Product Philips gebruikt voor NASA-onderzoek

AMSTERDAM (AFN) - De SmartSleep Deep Sleep Headband van Philips is geselecteerd voor onderzoek naar het verbeteren van de slaap van astronauten. TRISH, een door ruimteorganisatie NASA gefinancierd onderzoeksinstituut, gaat de speciale hoofdband van Philips gebruiken bij twee studies.

Gedurende twee maanden zullen 24 proefpersonen thuis het staaltje techniek van het Nederlandse concern gebruiken. Dagelijks zullen zij worden onderworpen aan allerlei testen. Daarnaast zal er een laboratoriumproef plaatsvinden waarbij meerdere slaapomstandigheden van ruimtevluchten worden nagebootst. Daaraan worden twaalf proefpersonen onderworpen, die allen de Deep Sleep-hoofdband dragen.

De hoofdband van Philips is een slimme toepassing om de kwaliteit van de diepe slaap te verbeteren voor mensen die onvoldoende slaap krijgen. Het product kwam in de Verenigde Staten vorig jaar al op de markt.

TRISH richt zich op onderzoek naar gezondheid in de ruimte. "Bij TRISH zijn we altijd op zoek naar opkomende technologieën die de risico's voor de gezondheid van de mens kunnen verminderen", legt directeur Dorit Donoviel uit. Aan de betreffende studies werken ook onderzoekers van de University of Pennsylvania en van de University of Wisconsin-Madison mee. Er zijn geen financiële details bekendgemaakt.