'Wall Street begint vrijwel vlak aan Fed-week'

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan maandag naar verwachting met kleine koersuitslagen beginnen aan de nieuwe handelsweek. De aandacht van beleggers op Wall Street gaat deze week vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve en de ontwikkelingen aan het handelsfront. Ook de oplopende spanningen rond Iran na de vermoedelijke aanvallen op tankers in de Golf van Oman hangen nog boven de markt.

De koepel van Amerikaanse centrale banken begint dinsdag aan zijn tweedaagse beleidsvergadering. Er wordt verwacht dat de Fed de rente zal handhaven, maar mogelijk wel de deur op een kiertje zet voor een renteverlaging later dit jaar. President Donald Trump heeft meerdere malen aangedrongen op een renteverlaging door de centrale bank.

De Amerikaanse minister van Handel, Wilbur Ross, zei in een interview dat het niet heel waarschijnlijk is dat later deze maand op de G20-top in Japan een handelsdeal zal worden getekend tussen Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping. Volgens Ross tekenen beide leiders waarschijnlijk wel een overeenkomst om de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China door te zetten.

FedEx

Volgens het Chinese persagentschap Xinhua moet het Chinese onderzoek naar pakketbezorger FedEx niet worden gezien als een vergelding in de aanhoudende handelsvete. Het onderzoek is puur en alleen gericht op vermeende overtredingen van Chinese wet- en regelgeving door het Amerikaanse bedrijf, aldus Xinhua. Peking heeft gedreigd FedEx op een zwarte lijst te zetten, mogelijk als wraak voor de ban op Huawei door Washington.

Ook Boeing kan op aandacht rekenen. Topman Dennis Muilenberg zei op de luchtvaartshow van Parijs dat de gewraakte Boeings van het type 737 MAX, die om veiligheidsredenen aan de grond worden gehouden, nog dit jaar weer luchtwaardig zullen zijn.

Array BioPharma

Daarnaast is er overnamenieuws. Farmaceut Pfizer neemt biotechnoloog Array BioPharma over in een deal ter waarde van 11,4 miljard dollar. Array houdt bezig met behandeling van kanker. Tevens zou de in New York genoteerde Nederlandse biotechnoloog UniQure op zoek zijn naar een koper, als mogelijkheid in een strategisch onderzoek naar de opties voor de onderneming.

Op macro-economisch gebied werden voor opening zeer tegenvallende cijfers gemeld over de industriële bedrijvigheid in de regio New York. Later deze week komt informatie over bijvoorbeeld de woningmarkt en de industrie en dienstensector in de VS.

De beurzen in New York sloten vrijdag in het rood, mede door druk op chipmakers na een omzetwaarschuwing van Broadcom. De leidende Dow-Jonesindex zakte 0,1 procent op 26.089,61 punten. De brede S&P 500 ging 0,2 procent omlaag tot 2886,98 punten. Technologiebeurs Nasdaq verloor 0,5 procent tot 7796,66 punten.