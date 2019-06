Gepubliceerd op | Views: 871

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse farmaceut Pfizer neemt biotechnologiebedrijf Array BioPharma over. De farmareus betaalt 48 dollar per aandeel, waarmee Array wordt gewaardeerd op 11,4 miljard dollar. Dat betekent een premie op de slotkoers van Array vrijdag van 62 procent.

Array is met name gespecialiseerd in kankermedicijnen. De pijplijn van de biotechnoloog is een welkome aanvulling op de bestaande producten en onderzoeken van Pfizer.

De besturen van beide ondernemingen hebben zich achter de deal geschaard. Wel zijn nog de gebruikelijke goedkeuringen vereist. De overname wordt naar verwachting in de tweede helft van dit jaar afgerond.