'OCI-deal met Adnoc positief'

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Dat kunstmestproducent OCI zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onderbrengt in een samenwerkingsverband met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi kan gunstig uitpakken. Dat schrijven kenners van Bank Degroof Petercam in een rapport.

Volgens de kenners kan de joint venture profiteren van geografische diversiteit, een groter marktaandeel en operationele voordelen. Ook gaat de samenvoeging niet gepaard met de uitstroom van kapitaal. Daarmee is al met al sprake van een positieve stap, aldus de kenners.

Volgens Bank Degroof Petercam is OCI goed gepositioneerd om snel een aanzienlijk vrije kasstroom te genereren. Ook geeft de overeenkomst aan dat OCI een opportunistische kijk heeft op zijn bezittingen. Daarbij durft het bedrijf keuzes te maken.

Bank Degroof Petercam hanteert een koopadvies op OCI. Het aandeel noteerde maandag omstreeks 12.25 uur 3,1 procent lager op 23,51 euro.