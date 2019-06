'HAL zet geld aan het werk'

Gepubliceerd op | Views: 858

AMSTERDAM (AFN) - HAL heeft zijn belang in webwinkelbedrijf Coolblue vergroot van ruim 30 procent naar 49 procent. Daarmee zet een significant deel van zijn cashgeld aan het werk, zo constateren analisten van KBC Securities.

HAL kocht de aandelen van twee van de drie oprichters van Coolblue. De overige aandelen Coolblue zijn in handen van oprichter en topman Pieter Zwart en van het management. Zwart kocht zijn mede-oprichters samen met HAL volledig uit.

HAL maakte geen financiële details over de transactie bekend, maar KBC denkt dat tussen de 350 miljoen euro en 400 miljoen euro is betaald. HAL stapte een paar jaar geleden in bij Coolblue en breidde zijn belang steeds verder uit.

Het advies van KBC op HAL is accumulate, met een koersdoel van 150 euro. Het aandeel HAL stond maandag omstreeks 09.05 uur procent 0,3 procent hoger op 129 euro.