Lufthansa voelt zwakke prestaties Europa

FRANKFURT (AFN/BLOOMBERG) - De Duitse luchtvaartreus Lufthansa heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar beneden toe bijgesteld, als gevolg van zwakke ticketverkopen in Europa. Het bedrijf merkt in het bijzonder dat de zaken minder goed gaan in thuismarkten Duitsland en Oostenrijk.

Lufthansa heeft met name op korte vluchten last van de concurrentie van prijsvechters. Op te veel vluchten zijn te veel lege stoelen, aldus het concern. Maar ook bij budgetdochter Eurowings verwacht Lufthansa een verkoopdaling.

De maatschappij investeerder eerder vele miljoenen om de concurrentiepositie van Eurowings te verbeteren. Het stroomlijnen van dit onderdeel gaat minder snel dan voorzien. Verder zitten ook de oplopende brandstofkosten het luchtvaartconcern dwars.

Lufthansa rekent voor dit jaar op een winst voor rente en belastingen van 2 miljard tot 2,4 miljard euro, met een brutowinstmarge van 5,5 tot 6,5 procent. Dit was 2,5 miljard tot 3 miljard euro winst met een marge van 6,5 tot 8 procent. Ook neemt het bedrijf een voorziening van 340 miljoen euro in de eerste helft van dit jaar om een belastingrisico af te dichten.