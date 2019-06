Nikkei begint week licht hoger

Gepubliceerd op | Views: 65

TOKIO (AFN) - De Japanse effectenbeurs is maandag licht hoger aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank later deze week. Daarnaast bleef de aandacht uitgaan naar de aanhoudende handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk een fractie in de plus op 21.124,00 punten. Japan Display kelderde 7 procent. De Taiwanese beeldschermenmaker TPK Holding heeft besloten om af te zien van een investering in de geplaagde Japanse maker van schermen voor smartphones. Inpex won 1 procent. De Japanse olie- en gasreus is dichter bij een akkoord met Indonesië over een groot project op het gebied van vloeibaar gemaakt aardgas (lng).

Telecomconcern SoftBank klom 1,9 procent. Volgens The New York Times is de fusie tussen de Amerikaanse telecombedrijven T-Mobile US en Sprint weer een stap dichterbij. De mededingingsafdeling van het Amerikaanse ministerie van Justitie lijkt groen licht te willen geven voor de deal als de bedrijven meerdere bezittingen van de hand doen. SoftBank heeft een groot belang in Sprint.

In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,7 procent hoger. De protesten in de stad werden afgelopen weekeinde voortgezet, ondanks dat de betogers hebben afgedwongen dat de omstreden Chinese uitleveringswet voor onbepaalde tijd is uitgesteld. De demonstranten willen dat de wet helemaal van tafel gaat. De beurs in Shanghai steeg 0,2 procent. De Kospi in Seoul zakte 0,3 procent en de All Ordinaries in Sydney verloor 0,2 procent.