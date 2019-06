OCI bevestigt deal met Adnoc

Gepubliceerd op | Views: 438

AMSTERDAM (AFN) - De in Amsterdam genoteerde kunstmestproducent OCI brengt zijn kunstmestactiviteiten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika onder in een samenwerkingsverband met staatsoliebedrijf Adnoc uit Abu Dhabi. De bedrijven bevestigden dat er een overeenkomst is gesloten, nadat al bekend was dat over een bundeling van krachten werd gesproken.

OCI krijgt 58 procent van de op te richten joint venture in handen en Adnoc de overige 42 procent. Het combinatiebedrijf is goed voor een omzet van ruim 1,7 miljard dollar. Door activiteiten samen te voegen moet 60 miljoen tot 75 miljoen dollar aan synergievoordelen worden behaald.

De joint venture wordt gevestigd in Abu Dhabi. Het bestuur bestaat uit zes leden die zijn voorgedragen door OCI en vier leden van de kant van Adnoc.

Sultan Ahmed Al Jaber, topman van Adnoc wordt de voorzitter van de onderneming. OCI-baas Nassef Sawiris neemt de rol van topman op zich. De bedrijven verwachten de overeenkomst in het derde kwartaal van dit jaar af te ronden.