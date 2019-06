Van wie zijn die genoemde E 10.000 mld eigenlijk? Neem Nationale Nederlanden is dat dan geld van de NN-directie? Moet dus gaan om geld van hun eigenaren dus de NN-aandeelhouders en beheerd geld van polishouders enzo.



Echter; ik ben zowel aandeelhouder als polishouder, MAAR MIJN MENING IS HELEMAAL NIET GERAADPLEEGD over het DE MAAT NEMEN VAN ANDERE BEDRIJVEN DOOR NN?



Hoe zit dat nu eigenlijk? Namens wie doen die initiatiefnemers aan iets dat meer zaak voor de politiek is?



Groet, Jonas