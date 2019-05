Handelszorgen wegen op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 364

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met rode cijfers gesloten. Het oplopende handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten bleef boven de markt hangen. Deze keer is Peking de zijde die de druk opvoert. Het nieuws dat Washington de staalheffingen voor Canada en Mexico gaat schrappen bood onvoldoende tegenwicht.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,4 procent lager op 25.764,00 punten. De brede S&P 500 zakte 0,6 procent tot 2859,52 punten en de technologiebeurs Nasdaq verloor 1 procent tot 7816,28 punten.

De VS bederven volgens Chinese berichten de sfeer van de handelsgesprekken. Beleggers werden onlangs juist gerustgesteld door berichten dat de Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin op korte termijn naar Peking zou afreizen voor verder overleg.

Deere

Aan het bedrijfsfront zette de fabrikant van landbouwmachines Deere een lager dan verwachte kwartaalwinst in de boeken. Het bedrijf is niet langer "voorzichtig optimistisch" over de toekomst. Een van de oorzaken is dat de boeren grote aankopen vaker uit lijken te stellen mede vanwege de handelsoorlog. Het aandeel Deere leverde 7,7 procent aan waarde in.

Beursnieuweling Pinterest duikelde 13,5 procent. Het bedrijf achter het digitale prikbord kwam voor het eerst sinds zijn debuut op Wall Street met cijfers. Die waren veel slechter dan verwacht.

Luckin Coffee

Daarnaast maakte Luckin Coffee, de Chinese branchegenoot van Starbucks, zijn debuut op Wall Street en sprong bijna 20 procent omhoog. Het bedrijf dat in 2017 is opgericht en inmiddels op meer dan 2000 locaties koffie aanbiedt, haalde 561 miljoen dollar op met zijn beursgang.

Op macro-economisch gebied kwam de Universiteit van Michigan met zijn index voor het Amerikaanse consumentenvertrouwen in mei. Die graadmeter klom naar het hoogste niveau sinds 2004, dankzij optimisme over de economie en lage werkloosheid. De onderzoekers waarschuwen er wel voor dat de escalerende handelsoorlog tussen China en de VS het consumentenvertrouwen kan ondermijnen.

De euro noteerde 1,1160 dollar tegen 1,1163 dollar in Europa. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 62,72 dollar. Brentolie daalde 0,7 procent tot 72,08 dollar per vat.