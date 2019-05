Hoger dividend bij Retail Estates

Gepubliceerd op | Views: 351 | Onderwerpen: dividend

TERNAT (AFN) - Het Belgische Retail Estates stelt een dividend over het afgelopen gebroken boekjaar voor van 4,25 euro per aandeel. Dat meldde het in Brussel en Amsterdam genoteerde winkelvastgoedbedrijf vrijdag nabeurs.

Dat betekent een verhoging van het dividend ten opzichte van het voorgaande boekjaar met ruim 18 procent. Retail Estates is van plan om de aandeelhouders bij de uitbetaling een keuzedividend aan te bieden.

Het bedrijf boekte in het eind maart afgesloten boekjaar een EPRA-resultaat van 60,90 miljoen euro, een stijging van 27 procent. De bezettingsgraad van de portefeuille lag op bijna 98,3 procent.

Retail Estates gaf verder onder meer aan dat het dividend in het boekjaar 2019/2020 waarschijnlijk verder zal groeien in lijn met voorgaande jaren. Het streefdoel is een dividend van 4,40 euro per aandeel.