Labour trekt stekker uit brexitonderhandeling

Brexit: Engeland ca 3% pro,1,9 Mio, Wales ook licht pro, Schotland 6% tegen 0.6 Mio, Noord Ierland tegen. Dus voor de landsellen 2:2 Samen 1,1 pro. In referendumsland Zwitserland was het op het zogenaamde 'Standemehr' afgewezen. Bescherming van de min derheid. Geen merheidsdiktatuur over de Schotten hadden ze dan dus.

Als iedere county een stem had gehad was het ook afgewezen geweest.

Als iemand weg moet is het niet alleen May maar ook en vooral Corbyn.

Wat die aan meningen geuit heeft slaat alles.

De franse oplossing dat zowel de cons and labour weggevaagd worden zou helemaal niet slecht zijn. Hun eeuwige gehak op elkaar ruineerd het land.