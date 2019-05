Bitcoin na lange opmars omlaag

Gepubliceerd op | Views: 974 | Onderwerpen: bitcoin

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De waarde van de bitcoin ging vrijdag duidelijk omlaag. De bekendste en naar totale waarde grootste cryptomunt was de afgelopen maand juist bezig met een flinke opmars, en zag zijn waarde dit jaar al verdubbelen.

Een duidelijke reden voor de waardestijging van de afgelopen tijd was er niet. De koers van cryptomunten is erg gevoelig voor speculatie. Mogelijk kochten veel investeerders of particulieren bitcoins simpelweg omdat de koers licht steeg en ze bang waren de boot te missen.

De bitcoin verloor vrijdag aanvankelijk ongeveer 14 procent van zijn waarde, maar beperkte het verlies later op ongeveer 5,5 procent waarmee één digitale munt zo'n 7250 dollar kostte. In het kielzog van de bitcoin gingen ook veel andere cryptomunten, die eveneens bezig waren aan een opmars, omlaag.