China verwijt VS desinteresse voor gesprekken

Gepubliceerd op | Views: 2.366 | Onderwerpen: China, Verenigde Staten

PEKING (AFN/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten lijken niet oprecht te zijn in hun toenadering tot China voor hervatting van handelsgesprekken. Dat verwijt weerklinkt in Chinese staatsmedia. Die fungeren doorgaans als spreekbuis voor de beleidsmakers in Peking.

Als er geen échte beweging komt dan is het zinloos voor Amerikaanse onderhandelaren om op het vliegtuig naar China te stappen om verder te praten, zo valt te lezen in het commentaar. Het ministerie van Handel zou overigens ook nog geen aanwijzingen hebben dat de Amerikanen daadwerkelijk van plan zijn naar China af te reizen.

Als de gesprekken worden gepauzeerd dan is de volgende mogelijkheid om te praten een G20-bijeenkomst in Japan volgende maand, waar de presidenten Donald Trump en Xi Jinping allebei acte de présence geven. Een vorige ontmoeting in december verliep goed, maar de onderhandelingen liepen daarna toch weer spaak.