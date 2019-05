'Deal Amazon en Deliveroo raakt Takeaway beperkt'

Gepubliceerd op | Views: 223

AMSTERDAM (AFN) - De aankoop van een belang in Deliveroo door Amazon heeft een "zeer beperkte" impact op de Nederlandse branchegenoot Takeaway.com. Dat concludeert een analist van ING.

De marktkenner denkt wél dat het sentiment onder beleggers beïnvloed wordt door de deal. Deliveroo is volgens hem altijd al goed gefinancierd geweest, net als de andere bestel- en bezorgdienst Uber Eats. Hij verwacht desondanks niet dat beide bedrijven er in Nederland in kunnen slagen een significant marktaandeel te veroveren ten koste van de Nederlandse marktleider.

ING handhaafde zijn koopadvies voor het aandeel met een koersdoel van 76 euro. TakeAway stond omstreeks 09.35 uur 3,8 procent lager in de MidKap op 75,60 euro.