EasyJet waarschuwt voor turbulentie

Onderwerpen: luchtvaart

LONDEN (AFN) - Prijsvechter easyJet waarschuwt voor turbulente tijden die onder meer de omzetontwikkeling van het bedrijf in de weg zullen zitten. De Britse luchtvaartmaatschappij verwacht onder meer dat door stevige concurrentie tickets de komende tijd eerder goedkoper dan duurder zullen worden. De omzet per stoeltje zal in de tweede jaarhelft van het gebroken boekjaar naar verwachting dan ook lager uitkomen, waar eerder op een plus werd gerekend.

EasyJet wijst met een beschuldigende vinger onder meer naar de aanhoudende brexitonzekerheden. Die maken dat consumenten terughoudender zijn met het boeken van de zomervakantie en andere reisplannen. Vooral op de thuismarkt zijn vakantiegangers volgens het bedrijf voorzichtiger.

EasyJet bevestigde dat de zes maanden tot en met maart werd afgesloten met een verlies voor belastingen van 275 miljoen pond, gelijk aan de handelsupdate in april. Naast brexitperikelen en oplopende kosten voor brandstof en personeel zaten ook vluchtverstoringen de prijsvechter dwars. De omzet per stoeltje daalde met 7,4 procent.