Damrak doet stap terug

AMSTERDAM (AFN) - De aandelenbeurs in Amsterdam ging vrijdag omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Beleggers namen wat gas terug na de mooie winsten een dag eerder en hielden vooral de ontwikkelingen rond de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China in de gaten. Op het Damrak ging Takeaway omlaag na nieuws over concurrent Deliveroo.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent lager op 556,99 punten. De MidKap zakte 0,9 procent tot 765,82 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,6 procent.

Takeaway.com zakte bijna 4 procent in de MidKap. De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon heeft een belang genomen in maaltijdbestelbedrijf Deliveroo. Het Britse Deliveroo is een concurrent van het in Nederland opgerichte Takeaway.com. Beide bedrijven zijn ook actief op de Nederlandse markt. Branchegenoot Just Eat kelderde in Londen 8,7 procent.

Lastige marktomstandigheden

Postbedrijf PostNL verloor 4,8 procent na een adviesverlaging door Jefferies. Bij de hoofdfondsen stond staalconcern ArcelorMittal onderaan met een verlies van 3,1 procent. Informatieleverancier Wolters Kluwer kampte met een adviesverlaging door JPMorgan en verloor 1,2 procent. Olie- en gasconcern Shell was de grootste stijger met een winst van 0,3 procent.

Curetis steeg 4,8 procent. Het in Amsterdam genoteerde Duitse biotechonolgiebedrijf boekte in het eerste kwartaal fors meer omzet en leed minder verlies. RoodMicrotec daalde 1,7 procent. De toeleverancier aan de chipindustrie kampte afgelopen kwartaal net als veel sectorgenoten met de lastige marktomstandigheden op de chipmarkt.

Turbulentie luchtvaartmaatschappij

In Zürich verloor luxegoederenconcern Richemont ruim 1 procent. De Zwitserse eigenaar van onder meer juwelen- en horlogemaker Cartier, boekte afgelopen boekjaar minder winst dan verwacht.

Prijsvechter easyJet waarschuwde voor turbulente tijden die onder meer de omzetontwikkeling van het bedrijf in de weg zullen zitten. De Britse luchtvaartmaatschappij steeg desondanks 2,6 procent in Londen.

De euro bleef vrijwel onveranderd op 1,1178 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 63,18 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 72,81 dollar per vat.